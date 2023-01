Cogefi Gestion : Jean Biscarrat nommé Président

Jean Biscarrat a effectué l'essentiel de sa carrière à la Financière de l‘Echiquier jusqu'en 2020. Il a occupé successivement les fonctions de Responsable de la table d'intermédiation, puis de Gérant actions et diversifiés et notamment du fonds Echiquier Patrimoine. Il était dernièrement directeur général de Revel Asset Management.

(AOF) - Le Groupe Cogefi a annoncé la nomination de Jean Biscarrat comme Président de sa filiale de gestion de portefeuille, Cogefi Gestion. " Sa nomination ouvre une nouvelle page pour la société de gestion d’actifs, en poursuivant la transformation du groupe après sa transmission capitalistique, familiale et générationnelle intervenue en 2018 ", explique Cogefi. Il mettra sa solide expérience dans la gestion d’actifs au service de l’accélération de la croissance de Cogefi Gestion.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.