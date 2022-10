Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: veut renforcer son accompagnement des projets ESG information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 16:23









(CercleFinance.com) - Coface annonce vouloir renforcer son soutien au financement et à la réalisation de projets ESG de long-terme en déployant davantage de solutions d'assurance ' Single Risk '.



La société assure ainsi vouloir doubler l'enveloppe dédiée à l'accompagnement de projets ESG dans le monde d'ici 2025, par rapport à 2022.



Les solutions ' Single Risk ' sont des produits de couverture qui protègent les maîtres d'ouvrage, développeurs, ou financeurs de projets contre les risques commerciaux et politiques sur le long terme.



Selon Coface, cette initiative témoigne de son engagement à soutenir de manière croissante les initiatives qui ont un impact environnemental ou social positif sur les économies, par le biais de solutions financières.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +4.96%