Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: valide le versement d'un dividende de 1,50 euro information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 18:49









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte de Coface s'est tenue au siège social de la société à Bois-Colombes le 17 mai 2022, sous la présidence de M. Bernardo Sanchez Incera, Président du Conseil d'Administration.



Les actionnaires de Coface ont adopté toutes les résolutions proposées, y compris le versement d'un dividende de 1,50 euro par action au titre de l'exercice 2021.



La date de détachement du dividende a été fixée au 20 mai 2022 et sa date de mise en paiement au 24 mai 2022.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +2.23%