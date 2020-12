Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : va signer la prolongation de l'accord CAP Relais Cercle Finance • 15/12/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Coface annonce s'engage à signer un accord qui vise à prolonger le dispositif de réassurance ' Cap Relais ' avec l'État jusqu'au 30 Juin 2021. Ce programme de réassurance publique porte sur les encours de crédit interentreprises des assurés français, sur leur marché domestique comme à l'export. Ce dispositif prend la forme d'une réassurance de portefeuille, et a pour objectif de faciliter le maintien le plus large possible des encours assurés dès son entrée en vigueur. Le taux de réassurance sur le portefeuille concerné s'élèvera désormais à 20%, indique le communiqué de Coface.

