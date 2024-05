Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coface: une note de crédit relevée chez AM Best information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Coface indique que l'agence de notation AM Best a rehaussé la note de crédit émetteur (Long-Term ICR) de 'a' (Excellent) à 'a+' (Excellent) et a confirmé la note de solidité financière (IFS) 'A' (Excellent) avec une perspective 'stable'.



Dans son communiqué, l'agence souligne que ces notes 'reflètent la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu'une performance opérationnelle forte, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée'.





Valeurs associées COFACE 14.06 EUR Euronext Paris +1.66%