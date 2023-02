Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: un économiste nommé pour les îles britanniques information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Jonathan Steenberg en tant qu'économiste pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Basé à Londres, il est rattaché à Bruno De Moura Fernandes, responsable de la recherche macroéconomique de la compagnie d'assurance-crédit.



Ce département produit des analyses macroéconomiques, des évaluations de risques pays/secteurs et des rapports thématiques qui permettent aux entreprises d'apprécier l'environnement, de maitriser leurs risques et d'optimiser leur développement.



En 2020, Jonathan Steenberg avait rejoint l'Union de Berne -association internationale active sur les sujets de l'assurance-crédit à l'exportation et de l'assurance investissement international- en tant qu'analyste, puis directeur associé de la recherche économique.





