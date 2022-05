Coface : toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'Assemblée générale

(AOF) - Les actionnaires de Coface, réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social de la société à Bois-Colombes le 17 mai 2022, ont adopté toutes les résolutions proposées, y compris le versement d’un dividende de 1,50 euro par action au titre de l’exercice 2021. La date de détachement du dividende a été fixée au 20 mai 2022 et sa date de mise en paiement au 24 mai 2022.

Points clés

- Société d’assurance crédit et risque management créée en 1946, présente dans plus de 70 pays ;

- Revenus de 1,57 Md€, assurés à 96 % par l’assurance, le reste étant apporté par l’affacturage et les services d’informations ;

- Couverture internationale, la part de l’Europe (51 %) ayant reculé en 2021 au profit de la Méditerranée-Afrique (27 %), des Amérique (18 %) et de l’Asie Pacifique ;

- Modèle économique visant à l’insensibilité aux cycles économiques par la sélectivité dans les contrats, une gestion dynamique du portefeuille et l’optimisation du capital ;

- Capital détenu à 29,5 % par Arch Capital et 12,7% par Natixis, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 10 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général ;

- Situation financière saine, avec une dette notée A2 par Moody’s et AA- par Fitch, des capitaux propres de 2,1 Mds€ et un ratio de solvabilité de 196 %.

Enjeux

- Stratégie « Build to lead 2023 » appuyé sur 2 initiatives : assurance-crédit : numériser le modèle opérationnel, renforcer l’expertise, maintenir la croissance sélective / métiers de spécialités : renforcer l’affacturage en Allemagne et Pologne, croître dans les « single risks », étendre prudemment la caution et valoriser le pôle informations et services / objectifs financiers : ratio combiné autour de 80 %, retour sur fonds propres de 9,5 % et taux de distribution d’au moins 80 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la qualité, la sécurité et l’unification des données et des systèmes d’information ainsi que sur la propriété des actifs technologiques -Atlas, DCON, Easy, Cofanet pour les assurés… ;

- Stratégie environnementale axée sur : réduction des émissions de CO2 par l’éco-construction des bâtiments et la limitation des déplacements aériens / intégration des critères ESG dans le portefeuille d’investissements / intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Retombées des partenariats avec l’agence de notation Scope ;

- Rapidité de la croissance du pôle de services d’information ;

- Maîtrise des coûts et investissements avec un ratio de coûts net de 31,3 %.

Défis

- Evaluation des risques sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de la montée des schémas de réassurance publique.

- Suivi des remontées des défaillances d’entreprises, notamment au Royaume-Uni et en Espagne.

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.