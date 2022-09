Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: succès de ses opérations obligataires information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - Coface annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat portant sur les obligations subordonnées émises par la société en 2014 d'un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024.



La Société a dépassé le montant maximum d'acceptation initialement annoncé au marché et acceptera le rachat d'un montant principal de 153.400.000 euros de Titres valablement apportés à l'Offre de Rachat à un prix fixe de rachat de 103,625 %.



La Société annonce également l'émission le 22 septembre 2022 d'obligations subordonnées tier 2 d'un montant de 300.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 6,000% et arrivant à échéance le 22 septembre 2032.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +2.16%