Coface : série de nominations dans l'équipe de direction

(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination d'Antonio Marchitelli, actuel directeur de Coface pour la région Europe de l'Ouest, comme directeur en charge des lignes de produits spécialisés à partir de janvier 2022, un rôle nouvellement créé. Il sera responsable de la stratégie de développement de trois lignes de produits spécialisés clés: le Single Risk, l'activité de caution, et le recouvrement de créances. Par ailleurs, Carine Pichon, actuelle directrice financière et risques, remplacera Antonio en tant que directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest. Carine Pichon était jusque là à la tête des fonctions finances et risques depuis 2011. Par conséquent, Phalla Gervais remplacera Carine Pichon en tant que directrice financière et risques. Phalla était précédemment directrice financière et directrice générale déléguée d'Aviva France. Enfin, après plusieurs mois d'intérim, Coface confirme Jaroslaw Jaworski au poste de directeur de Coface pour la Région Europe Centrale et de l'Est, à compter de ce jour. Jaroslaw Jaworski était précédemment responsable pays pour la Pologne depuis 2012.

