Coface: résultat net pdg en hausse de 24,1% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 18:02

(CercleFinance.com) - Coface publie un chiffre d'affaires de 1812 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 13,4% à changes constants par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, toujours à changes constants, le résultat opérationnel courant progresse de 31,4%, à 422 ME, pour un résultat net part du groupe de 283 ME (+24,1%).



Le bénéfice par action atteint 1,89 euro.



'2023 marque la dernière année du plan Build to Lead dont les objectifs sont tous en voie d'être atteints ou dépassés', souligne Xavier Durand, directeur général de Coface.



'Forts d'un bilan toujours très solide, nous proposerons à l'assemblée générale de distribuer 80% de notre résultat en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique', ajoute-t-il.