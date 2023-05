Coface: résultat net pdg de 61,2 ME, en hausse de +17,0% information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 475,1 ME au 1er trimestre 2023, en croissance de +11,4% à taux de change et périmètres constants par rapport au au 1er trimestre 2022. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +11,0%.



Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 66,2% (en amélioration de 1,8 ppt sur un an et de 7,2 ppts par rapport au trimestre précédent). Ce ratio est en hausse de 10,3 ppts par rapport au 1er trimestre 2022 retraité de l'effet des plans gouvernementaux.



Le résultat opérationnel ressort à 90,0 ME, en hausse de +11,4% par rapport à l'année précédente, grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 61,2 ME, en hausse de +17,0%