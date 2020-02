Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : résultat net pdg de 146,7 ME en 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 481,1 ME en 2019, en hausse de +5,9% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires est en croissance de +7,0% en données publiées (à périmètre et changes courants). Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 77,7% sur l'année (en amélioration de 1,9 ppt sur un an). Le résultat opérationnel s'inscrit à 218,9 ME sur l'année, en hausse (+7,7%) par rapport à l'année précédente, suite principalement à la baisse du ratio de coûts et à la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat net (part du groupe) ressort à 146,7 ME, avec 29,4 ME au 4ème trimestre 2019.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +3.43%