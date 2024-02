Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coface: résultat net part du groupe de 240,5 ME information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 868,2 ME en 2023, en croissance de +6,0% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2022. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +3,8%.



Le résultat opérationnel se monte à 362,9 ME en 2023, en hausse de 1,6%. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 240,5 ME. Il est stable par rapport à 2022 calculé avec la norme IFRS17, dont 50,8 ME au 4ème trimestre 2023.



' Pour 2024, Coface anticipe un atterrissage prolongé mais en douceur de l'économie mondiale avec une croissance attendue à +2,2% après +2,6% en 2023. Les risques baissiers sont réels avec en particulier une accumulation sans précédent d'élections politiques, culminant en fin d'année avec la présidentielle américaine ' indique le groupe.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris -0.08%