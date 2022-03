Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : replonge sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - Coface replonge sous les 10E : le conflit ukrainien et ses retombées en matière de sanctions anti-russes -qui vont donc s'installer dans la durée- va provoquer de nombreuses pertes sèches pour un grand nombre d'entreprises ayant de filiales ou des engagements financiers en Russie.

La cassure du support des 11,15E du 24/01 avait validé un 'M' baissier et un potentiel mécanique de repli vers 9,40E mais cela implique de casser au passage le support crucial des 9,8E, ce qui entrainerait un risque de chute vers 7,80E, plancher du 27/01/2021





Valeurs associées COFACE Euronext Paris -8.80%