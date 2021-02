Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : relèvement de perspective chez Moody's Cercle Finance • 11/02/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Coface grimpe de 7% après que l'agence de notation Moody's a confirmé le 10 février sa note de solidité financière (IFS) 'A2', mais relevé la perspective de cette note qui est désormais assortie d'une perspective 'stable'. 'Moody's note la qualité des décisions de souscription prises par Coface pour améliorer son profil de risque et augmenter sa résilience face à une hausse des sinistres dans les prochains 12 à 18 mois', rapporte la compagnie d'assurance-crédit. L'agence souligne que cette note tient compte 'de la bonne position du groupe dans le secteur de l'assurance-crédit, soutenue par la gestion dynamique des expositions ainsi qu'une bonne marge de souscription à travers le cycle', poursuit-elle.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +7.10%