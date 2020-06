Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : refranchit les 6E, pourrait viser 7,2E. Cercle Finance • 02/06/2020 à 18:43









(CercleFinance.com) - Coface refranchit les 6E et retrace la résistance des 6,10/6,2E des 26 mars et 14 avril. Un cap décisif serait probablement franchi avec le débordement des 6,40E avec les 7,2/7,1E, le plancher de fin octobre puis décembre 2018 en ligne de mire.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +11.95%