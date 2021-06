Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : refranchit en force le seuil des 10E Cercle Finance • 24/06/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Coface refranchit en force le seuil des 10E, effaçant d'un coup tout le terrain perdu depuis le 14 juin. Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 10,73E du 18 mai puis le retracement du zénith des 10,8E du 10 mai.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +6.16%