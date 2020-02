Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : rechute vers 36,6E, les 36E en vue Cercle Finance • 10/02/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Une grosse correction s'est enclenchée après l'ouverture d'un 'gap' sous 38,82E le 5 février: Cofacerechute vers 36,6E et semble bien partit pour re-tester le plancher des 36E du 10 octobre 2019, voir le 35,8E du 15 août dernier

