(CercleFinance.com) - Coface rechute de -10% vers 5,11E (ex-plancher du 21/22 avril) et pourrait glisser vers 4,95E, support testé le 24/03 puis le 3 avril. Il ne peut être exclu que Coface revienne au contact du plancher annuel et historique des 4,45/4,48E du 19 mars.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -6.83%