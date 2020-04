Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface :prochaine AGM hors présence physique des actionnaires Cercle Finance • 24/04/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Coface annonce ce soir que son Conseil d'administration a décidé que la prochaine assemblée générale mixte se tiendra hors la présence physique de ses actionnaires. Celle-ci est prévue pour le 14 mai.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -6.65%