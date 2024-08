Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coface: nouvelle représentante d'Arch au conseil information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 07:22









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses semestriels, Coface a annoncé la nomination de Marcy Rathman, directrice ESG chez Arch Capital Services LLC, en qualité d'administrateur non-indépendant au sein de son conseil d'administration.



Elle remplace Chris Hovey qui quitte le conseil d'administration de l'assureur-crédit pour se concentrer sur ses responsabilités professionnelles actuelles au sein d'Arch. Le conseil est ainsi toujours composé de 10 membres, dont six administrateurs indépendants.



Vice-président exécutif, directeur ESG chez Arch depuis mars 2022, Marcy Rathman avait rejoint son équipe juridique en décembre 2000, apportant son soutien au directeur juridique et à de nombreuses politiques de gouvernance et de conformité d'Arch.





