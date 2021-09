Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : nouvelle DG de la région Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Coface annonce aujourd'hui la nomination de Marcele Lemos en tant que nouvelle directrice générale de la région Amérique latine, à compter du lundi 13 septembre. Marcele Lemos rejoint ainsi le comité exécutif du Groupe et succède à Carmina Abad Sanchez qui a décidé de quitter le Groupe pour profiter d'une retraite anticipée. Marcele Lemos a rejoint Coface en 1999 en tant qu'arbitre, avant d'être nommée responsable pays de Coface Brésil en 2011. En mai 2021, elle avait été nommée directrice des opérations pour la région Amérique du Nord. ' Sa solide expérience dans tous les domaines d'activités sera un atout majeur pour mener à bien le développement de la région dans les années à venir ', estime Coface.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -1.07%