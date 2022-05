Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: nouveau directeur général pour l'Asie-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - Coface fait part de la nomination de Hugh Burke en tant que directeur général de la région Asie-Pacifique, à compter du 1er avril dernier. Succédant à Bhupesh Gupta, il rejoint le comité exécutif et est rattaché au directeur général Xavier Durand.



Hugh Burke a rejoint Coface en 2016 comme directeur commercial de la région Asie Pacifique. Basé à Hong Kong, il a piloté avec succès la transformation commerciale de la région, qui enregistre une croissance record depuis 2018.



Avant de rejoindre Coface, il était en charge de l'activité d'assurance-crédit d'Aon en Asie. Plus largement, Hugh Burke a occupé divers postes de direction au sein de cabinets de courtage spécialisés de premier plan.





