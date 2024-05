Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coface: nouveau DG pour la région Méditerranée et Afrique information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Coface annonce deux changements au sein de la direction de la région Méditerranée et Afrique avec les nominations, à partir du 1er juillet, d'Ernesto de Martinis en tant que directeur général pour la région et de Pietro Vargiu au poste de country manager en Italie.



Basé à Milan, Ernesto de Martinis sera rattaché à Xavier Durand, directeur général de Coface. Il remplace Cécile Paillard qui poursuivra sa carrière en dehors du groupe français d'assurance-crédit.



Ernesto de Martinis est country manager de Coface Italie en 2012. Sous sa direction, cette entité est devenue le premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe, avec une position de leader sur le marché de l'assurance-crédit et de la caution.





