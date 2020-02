Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : note 'A' de la part d'AM Best Cercle Finance • 25/02/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Coface annonce qu'AM Best a attribué la note de solidité financière (FSR) 'A' (Excellent) à Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, ainsi qu'à Coface Re, notes qui s'accompagnent d'une perspective 'stable'. L'agence de notation a également confirmé la note de solidité financière (FSR) 'A' (Excellent) attribuée à Coface North America Insurance Company (CNAIC), note elle aussi assortie d'une perspective 'stable'. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est la principale entité opérationnelle du groupe Coface. Coface Re SA, domiciliée en Suisse, est quant à elle détenue à 100% par Coface SA.

