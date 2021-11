Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : nomination d'un économiste en chef information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Jean-Christophe Caffet en tant qu'économiste en chef, effective ce jour. Il est rattaché à Thibaut Surer, directeur de la stratégie et du développement du groupe d'assurance-crédit. Il pilotera le département de recherche économique de Coface et aura la responsabilité d'une équipe d'économistes basés en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie, qui sont au service des clients et des experts internes de l'entreprise. Jean-Christophe Caffet était depuis 2019 économiste en chef de TotalEnergies, groupe qu'il a rejoint en 2014, pour intégrer sa direction de la stratégie et de l'intelligence économique en tant qu'adjoint au chef économiste.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +2.54%