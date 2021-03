Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : nomination d'un directeur des opérations Cercle Finance • 24/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Declan Daly comme directeur des opérations du groupe à compter du 1er avril. Il continuera de reporter directement à Xavier Durand, directeur général, et rejoindra le comité de direction du groupe d'assurance-crédit. Dans cette fonction nouvellement créée, Declan Daly sera chargé de poursuivre et accélérer la transformation de Coface en matière de qualité de service et d'efficacité opérationnelle. Il dirige depuis 2017 la région Europe Centrale et de l'Est au sein de Coface. Son successeur à son poste actuel sera annoncé ultérieurement. Dans l'attente de cette nomination, Jaroslaw Jaworski, CEO de Coface en Pologne, assurera la fonction de directeur général par interim de la région Europe Centrale et de l'Est.

