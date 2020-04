Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : ne versera pas de dividende pour l'exercice 2019 Cercle Finance • 01/04/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Coface annonce avoir décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, en raison des conséquences de l'épidémie de coronavirus. 'Le conseil d'administration se réserve de revenir sur cette position dans les prochains mois en fonction de l'évolution de la situation. Cette mesure permettra un gain d'environ 13 points sur la solvabilité du groupe', explique le groupe.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -12.31%