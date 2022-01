Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Coface : Natixis a cédé le solde de sa participation au prix de 11,55 euros par titre information fournie par AOF • 06/01/2022 à 09:59



(AOF) - Natixis S.A. annoncé le succès de la cession de 15,078 millions d'actions Coface S.A., représentant 10,04% du capital social, au prix de 11,55 euros par action, soit un montant total de 174,152 millions d’euros, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Cette opération augmente significativement le flottant de Coface. A l’issue de cette opération, Natixis ne détient plus aucune participation dans Coface.





En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.