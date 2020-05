Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : maintenu sous surveillance négative chez Fitch Cercle Finance • 15/05/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Coface annonce que Fitch a maintenu toutes les notes du groupe et de ses filiales opérationnelles sous surveillance négative, à l'exception des notations à court terme de Coface SA, qui ont été retirées de la surveillance négative et confirmées à 'F1'. L'assureur-crédit précise que l'agence de notation souligne 'la forte liquidité de Coface, avec un niveau de liquidité représentant 21% du portefeuille d'investissement à fin mars 2020, sans aucune échéance majeure de dette à court terme'.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +0.92%