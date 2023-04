Coface : " les prix du pétrole resteront volatils "

(AOF) - Début avril, l'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, ont annoncé des réductions combinées de la production de pétrole de plus de 1,1 million de barils par jour (b/j), surprenant les marchés. Elle s'ajoute au choix de la Russie de réduire sa production d'environ 500 000 b/j en réaction à la mise en œuvre d'une interdiction par l'UE des importations maritimes de pétrole et de produits pétroliers russes. Au total, les réductions représentent environ 3,7 % de la demande mondiale.

Ces annonces renforcent l'analyse de l'assureur-crédit Coface selon laquelle les tensions sur les marchés pétroliers vont se poursuivre tout au long de 2023. Avec le retour d'un activisme des pays producteurs, la baisse tant attendue des cours a peu de chance de se produire malgré les incertitudes sur la croissance économique mondiale.

Coface laisse ainsi inchangée sa prévision de volatilité sur le marché et d'un prix pour le Brent à 90 dollars par baril en 2023.

L'interdiction des importations maritimes de pétrole brut russe par l'UE avait déjà eu pour effet de maintenir les marchés pétroliers sous tension en dépit de la faiblesse de la demande. Cette tension est exacerbée et Coface prévoit désormais que les prix du pétrole resteront volatils, avec une fourchette de 90-110 dollars au cours du second semestre 2023.