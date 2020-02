Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : le titre s'envole après les résultats 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +5% après l'annonce de ses résultats. Le groupe a annoncé un résultat opérationnel de 218,9 ME sur l'année, en hausse (+7,7%) par rapport à l'année précédente. Le résultat net (part du groupe) ressort à 146,7 ME, avec 29,4 ME au 4ème trimestre 2019. Oddo estime que la marge de solvabilité est significativement supérieure à la fourchette cible. Les analystes soulignent également la bonne dynamique commerciale au 4ème trimestre. ' Le résultat est solide avec un ratio en amélioration. La marge de solvabilité est de 190% à fin 2019 contre une fourchette cible de 145%/175%'. 'La hausse de la rétention nous conduit à relever nos prévisions'. Oddo confirme son opinion Achat et relevé son objectif à 12,5 E (contre 11,6 E).

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +5.10%