COFACE: le résultat net reste positif au premier semestre 2020

(AOF) - Coface a présenté un résultat net de 24 millions d'euros au premier semestre 2020, en repli de 69,5% en données publiées par rapport à la même période l'an dernier. Le résultat opérationnel courant a reculé de 50,8% à 57,1 millions d'euros, et le résultat net technique de réassurance de 59,4% à 40,4 millions. Le chiffre d'affaires s'est établi à 724,6 millions d'euros, en légère baisse de 1,1% (-0,6% à périmètre et change constants). La solvabilité estimée du groupe s'élève à 191%, et de 183% hors plans gouvernementaux, au-dessus de la zone cible de 155%-175%.

Le taux de rétention reste élevé dans l'ensemble des régions et se stabilise à un niveau record de 93,4% pour le Groupe. Les affaires nouvelles confirment le redressement relatif constaté au premier trimestre à 86 millions d'euros, en hausse de 32% malgré un appétit au risque inchangé. La production nette sur le portefeuille est positive de 33 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) baisse de -2,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au S1-2019, sous l'effet de la baisse de l'activité client, passée et anticipée.

Le chiffre d'affaires des autres activités (affacturage et services) est en baisse de 1,3% par rapport au premier semestre 2019. La baisse de l'affacturage (-13,8% à périmètre et change constants) s'explique par la forte contraction des volumes financés, effet partiellement compensé par la re-tarification du portefeuille. La croissance des services s'établit à +7%, sous l'effet de la croissance des services d'information (+13%).

Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 88,6% au premier semestre, en hausse de 12,6 points par rapport à la même époque l'an passé.

Malgré le contexte, Coface a déclaré poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique "Build to Lead" dont les axes stratégiques sont confirmés.

