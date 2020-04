Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : le résultat net pdg à 12,7 millions d'euros Cercle Finance • 23/04/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Annoncé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du groupe Coface s'affiche, pour le premier trimestre, à 370 millions d'euros, en hausse de +0,9% par rapport à la même période en 2019 à périmètre et taux de change constants. Le résultat net (part du groupe) s'affiche pour sa part à 12,7 millions d'euros, contre 36,9 millions un an plus tôt. 'Les résultats du premier trimestre, qui s'achève avec un résultat net positif de 12,7 ME, ne reflètent que les premiers effets de la crise qui affectera nos revenus, sous l'effet de la baisse d'activité de nos clients, ainsi que notre sinistralité. Notre décision de ne pas proposer de dividende au titre de 2019 et celle d'augmenter fortement nos liquidités, qui représentent désormais 21% de nos placements, renforcent notre capacité à traverser la crise', commente Xavier Durand, directeur général de Coface.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +9.18%