COFACE: le résultat net 2020 en chute de plus de 43%

(AOF) - En 2020, Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,45 milliard d'euros, en baisse de 2% à périmètre et changes courants, en raison d'effets change négatifs. L'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) a reculé de 2,5% sur l'année, les primes brutes émises étant tombées à 1,2 milliard d'euros, mais a progressé sur le dernier trimestre, précise l'assureur-crédit. Le résultat net part du groupe est ressorti en repli de 43,5% à 82,9 millions d'euros.

Le taux de rétention a atteint un nouveau niveau record annuel à 91,9%. Les affaires nouvelles atteignent 138 millions d'euros, contre 133 millions en 2019.

Les deux principaux ratios, le ratio combiné et le ratio de solvabilité, sont tous les deux en hausse, à 79,8% (+2,1 points de pourcentage) pour le premier, et à 205% (+2 points) pour le second. Hors effet des plans gouvernementaux, le ratio combiné du dernier trimestre est de 69,4%, une amélioration de 11 points sur un an.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 1,99 milliard d'euros, en hausse de 3,8% sur un an. Cette évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 82,9 millions d'euros compensé par le programme de rachat d'actions de 15 millions lancé en octobre 2020.

Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s'établit à 4,8% pour l'année 2020.

Enfin, suite à la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, Bernardo Sanchez Incera, nouvel administrateur indépendant, a été nommé Président du Conseil d'administration.

