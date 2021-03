COFACE : le Directeur général poursuit ses achats de titres

(AOF) - Le Directeur général de Coface, Xavier Durand, continue d'acheter des actions de l'expert en assurance-crédit. Il a acheté le 1er mars, 1000 actions au prix de 9,12 euros par action, soit un montant de 9120 euros, selon une déclaration réalisée le 1er mars auprès de l'Autorité des marchés financiers. Cette transaction n'est pas liée à l'exercice de programmes d'options sur actions ou sur une attribution d'actions gratuites ou de performances.

Cette opération porte ses achats d'actions Coface à 3000 depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les assureurs souhaitent agir sur le risque climatique

Sur les vingt-cinq dernières années, le coût lié à l'indemnisation des sinistres climatiques a plus que doublé. Il est passé de 1,2 milliard d'euros en moyenne entre 1984 et 1989 à 3,2 milliards d'euros entre 2015 et 2018. Le coût des sinistres devrait continuer à croître et la Fédération Française de l'Assurance (FFA) chiffre les surcoûts à 13 milliards d'euros d'indemnisation à l'horizon 2040.

Dans un premier temps, les assureurs ont revu leurs conditions de couverture. En France, depuis le début des années 2000, les assureurs de la forêt ne couvrent plus la région méditerranéenne. À plus long terme, le secteur vise une meilleure prévention de ces aléas climatiques. La FFA a récemment créé un Observatoire de la Finance Durable pour encourager ses adhérents à contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.