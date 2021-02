Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : le BPA annuel recule de 43% Cercle Finance • 10/02/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Coface a publié ce soir ses résultats annuels au titre de l'exercice 2020. Le chiffre d'affaires s'établit à 1451 ME, en baisse de 0,6% à périmètre et taux de change constants. Le résultat net part du groupe s'élève à 82,9 ME -dont 30,5 ME réalisés lors du 4e trimestre- soit un BPA de 0,55E, en baisse de 43% par rapport à 2019. Coface souligne par ailleurs l'évolution de la gouvernance, Natixis ayant cédé 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group. Le conseil d'administration sera désormais présidé par Bernardo Sanchez Incera, nouvel administrateur indépendant. 'Coface conserve un bilan extrêmement solide avec un ratio de solvabilité qui s'établi à 191% hors effet des plans gouvernementaux. Ceci nous permet de proposer à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende représentant 100% de notre résultat net', a commenté Xavier Durand, le directeur général.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -2.39%