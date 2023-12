Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: l'optimisme de Berenberg en soutien information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - L'action Coface s'inscrit en hausse lundi, bénéficiant d'une note positive de Berenberg dans laquelle l'intermédiaire financier loue l'amélioration structurelle amorcée par le spécialiste de l'assurance-crédit.



Vers 15h30, le titre avance de 0,4%, surperformant légèrement un indice SBF 120 en hausse de 0,2%.



Après une rencontre avec la direction du groupe, l'analyste estime que l'effet des améliorations structurelles implantées depuis 2016 fait plus que compenser l'impact de la faiblesse de l'activité économique.



'Nous pensons que la résilience dont fait preuve Coface en termes de résultats, de capital et de dividende n'est pas reflétée dans le cours de Bourse actuel', conclut le professionnel, qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 17,2 euros.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +0.18%