Coface: incursion sous les 14E, effet dividende prépondérant

(CercleFinance.com) - Coface effectue une incursion sous les 14E : si 'l'effet dividende' est prépondérant avec 1,3E distribué, le titre n'en perd pas moins 4% (en plus des 9% de repli mécanique lié au dividende).

Ce qui signifie qu'un support court terme est menacé et que la tendance haussière moyen terme pourrait l'être également en cas de repli supplémentaire de -4%.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris -4.71%