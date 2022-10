Coface: hausse du résultat net pdg de 24.7% sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 18:20

(CercleFinance.com) - Coface publie un chiffre d'affaires de 1363 ME sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 15.2% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité connaît une évolution positive à deux chiffres dans toutes les régions, hormis en Europe du Nord (+9.6%).



Toujours à change constant et sur 9 mois, le résultat opérationnel courant ressort à 334.8 ME, en hausse de 29.4%, et le résultat net part du groupe s'établit à 228.4 ME, en progression de 24.7%.



La société indique continuer à surveiller 'l'environnement économique en détérioration'.



' Forte de sa discipline de souscription et d'une politique de provisionnement inchangée, Coface est bien armé pour traverser avec succès cette phase plus complexe du cycle. Le relèvement par Moody's de la perspective attachée à la notation de Coface atteste de la solidité du modèle d'affaires et de la bonne gestion des risques de Coface ', assure la société.