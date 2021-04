Coface : hausse de 452% du résultat net pdg trimestriel

(CercleFinance.com) - Coface enregistre un chiffre d'affaires de 377,9 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une augmentation 4,2% à périmètre et change constants, par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, le résultat opérationnel a bondi de 30,9 ME à 80 ME tandis que le résultat net part du groupe atteint 56,4 ME, soit un hausse de 452% à périmètre et change constants.

' Nos résultats du premier trimestre traduisent la poursuite de nos bonnes performances opérationnelles et d'un environnement tout à fait exceptionnel puisque le nombre de défaillances d'entreprises dans le monde a baissé', analyse Xavier Durand, directeur général de Coface.

L'entreprise annonce que le vote de plans de relance importants a renforcé les attentes de reprises et provoqué un réveil des anticipations inflationnistes.

'Fort d'un bilan solide et d'une politique de souscription rigoureuse, Coface est bien positionné pour accompagner ses clients dans cette phase de reprise attendue', annonce Coface.