Coface : Fitch place les notes sous surveillance négative

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch a placé aujourd'hui les notes de Coface sous surveillance négative. Cela inclut la note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS). L'agence de notation estime que les conséquences de la pandémie de coronavirus ont un impact négatif sur l'industrie de l'assurance-crédit. ' Coface tient à rappeler qu'à fin 2019, le Groupe bénéficiait d'un ratio de solvabilité de 190%, largement supérieur à sa zone cible de 155%-175%. Par ailleurs, Coface a très tôt dans la crise significativement réduit le risque de son portefeuille d'investissement, à ce jour constitué de 22% de liquidité contre 7% environ à fin 2019 '.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -9.91%