COFACE finalise l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS

(AOF) - Coface a annoncé l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS, société créée en 2001 qui gère un portefeuille court terme d'assurance-crédit export, précédemment détenue par le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche. Coface a acquis l'intégralité des actions de GIEK Kredittforsikring AS, et l'entreprise fonctionnera désormais sous la marque Coface GK. En 2019, GIEK Kredittforsikring AS a enregistré un total d'environ 9 millions d'euros (99 millions de NOK) de primes brutes avec un portefeuille largement axé sur l'exportation.

Cette transaction aura un impact non significatif sur le ratio de solvabilité de Coface. A ce stade, Coface prévoit de comptabiliser un écart d'acquisition (badwill) dans ses comptes du troisième trimestre 2020. Cet impact positif est actuellement estimé à 8 millions d'euros.

Avec cette acquisition, Coface renforce sa position sur le marché nordique. Cette opération permettra de combiner la large gamme de services offerts par Coface, ainsi que son vaste réseau international afin de renforcer le soutien aux exportateurs norvégiens, pour mieux contribuer au développement économique du pays.

Coface GK Forsikring AS sera intégré à la région Europe du Nord de Coface, sous la direction du directeur général de la région Katarzyna Kompowska.

Pour Xavier Durand, directeur général de Coface : " L'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS constitue la deuxième opération de croissance externe de Coface en moins de 2 ans. Cela consolide notre présence dans cette partie du monde. La crise actuelle renforce le rôle majeur joué par l'assurance-crédit dans le développement et la sécurisation du commerce mondial, au bénéfice des clients de Coface GK ".

