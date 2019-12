COFACE : feu vert pour le modèle interne partiel pour le calcul du besoin en capital

"Le second pilier du plan Fit to Win vise à améliorer l'efficacité en capital du modèle économique de Coface. Le modèle interne partiel est un outil central dans la poursuite de cet objectif. Sa validation marque donc une étape déterminante dans l'atteinte de la totalité des objectifs du plan", a souligné le groupe.

(AOF) - Coface annonce avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'utiliser son modèle interne partiel pour le calcul de son besoin de capital réglementaire sous Solvabilité II à partir du 31 décembre 2019. Le ratio de solvabilité de l'assureur-crédit, en utilisant le modèle interne partiel, est de 187 % au 31 décembre 2018*, un gain de 18 points par rapport au ratio en formule standard. Par ailleurs, Coface travaille activement à l'amélioration du calcul de besoin de solvabilité de son activité d'affacturage.

