Coface : évolution de la gouvernance

(CercleFinance.com) - La composition du conseil d'administration de Coface évolue suite à l'arrivée de Arch Capital Group au capital de Coface. Le conseil a coopté quatre administrateurs nommés par Arch ainsi que Bernardo Sanchez Incera qui a été alors été nommé Président du Conseil. Arch détient aujourd'hui 29,5% du capital de la société. Tous les administrateurs représentant Natixis ont donc démissionné de leur mandat.

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -2.39%