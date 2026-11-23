Coface annonce l'acquisition de la totalité du capital de Baker Ing, société britannique spécialisée dans la gestion et le recouvrement international de créances interentreprises (B2B).

Fondée en 2015 et basée à Londres, cette dernière s'est notamment développée dans le traitement des créances complexes et de montants élevés, en s'appuyant sur un réseau de professionnels expérimentés et un portefeuille de clients comprenant plusieurs grandes multinationales.

Cette opération permettra à Coface de renforcer sa position sur le marché britannique du recouvrement de créances en capitalisant sur l'expertise et les relations commerciales de Baker Ing.

En retour, la société britannique pourra s'appuyer sur la présence internationale et la base de clients de Coface pour accélérer son développement.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiquées.