Coface: émission d'obligations pour 300 ME

(CercleFinance.com) - Coface annonce l'émission le 21 novembre 2023 d'obligations subordonnées tier 2 d'un montant de 300.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 5,750% et arrivant à échéance le 28 novembre 2033.



Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera principalement affecté au refinancement des obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d'un montant restant de 226.600.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024.



Les obligations, qui sont notées BBB+ (Stable) par Fitch et Baa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 28 novembre 2023.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris -0.18%