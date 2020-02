COFACE dévoile son nouveau plan stratégique à horizon 2023

(AOF) - Coface a dévoilé mardi « Build to Lead », son nouveau plan stratégique à horizon 2023. La société d'assurance-crédit explique que ce plan vise notamment à poursuivre le renforcement de la gestion des risques et de la discipline de souscription, améliorer l'efficacité commerciale et opérationnelle, investir sélectivement dans des initiatives de croissance en assurance-crédit et dans les métiers de spécialité, et maintenir la solidité du bilan.

" Sur le plan financier, nous relevons tous nos objectifs. Coface vise désormais un ratio combiné en moyenne de cycle de 80%, en amélioration de 3 points, et un retour sur fonds propres tangibles moyens de 9,5%, en hausse malgré la baisse attendue de la rentabilité du portefeuille d'investissement ", a détaillé Xavier Durand, le directeur général de Coface.

" Enfin, nous visons un taux de distribution de nos résultats d'au moins 80% ", a conclu le dirigeant.

