COFACE : Declan Daly est nommé Directeur des opérations

(AOF) - Declan Daly est nommé Directeur des opérations du Groupe Coface à compter du 1er avril. Il continuera de reporter directement à Xavier Durand, Directeur Général de Coface et rejoindra le comité de direction du Groupe. Dans cette fonction nouvellement créée, Declan Daly sera chargé de poursuivre et accélérer la transformation de Coface en matière de qualité de service et d'efficacité opérationnelle à travers le groupe.

Declan Daly dispose d'une très solide expérience dans le pilotage des opérations ainsi que dans la transformation d'activités, tant dans le secteur des services financiers que dans l'industrie manufacturière. Il dirige depuis 2017 la région Europe Centrale et de l'Est au sein de Coface, et a démarré sa carrière dans l'ingénierie de logiciels chez ABB en Irlande et en Autriche, avant de rejoindre en 2000 General Electric Company.Il a également travaillé à la Western Union et chez Semperit Holding AG.

Declan Daly est diplômé en ingénierie électronique de l'université de Dublin City et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Son successeur à son poste actuel sera annoncé ultérieurement. Dans l'attente de cette nomination, Jaroslaw Jaworski, CEO de Coface en Pologne, assurera la fonction de directeur général par interim de la région Europe Centrale et de l'Est.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les assureurs souhaitent agir sur le risque climatique

Sur les vingt-cinq dernières années, le coût lié à l'indemnisation des sinistres climatiques a plus que doublé. Il est passé de 1,2 milliard d'euros en moyenne entre 1984 et 1989 à 3,2 milliards d'euros entre 2015 et 2018. Le coût des sinistres devrait continuer à croître et la Fédération Française de l'Assurance (FFA) chiffre les surcoûts à 13 milliards d'euros d'indemnisation à l'horizon 2040.

Dans un premier temps, les assureurs ont revu leurs conditions de couverture. En France, depuis le début des années 2000, les assureurs de la forêt ne couvrent plus la région méditerranéenne. À plus long terme, le secteur vise une meilleure prévention de ces aléas climatiques. La FFA a récemment créé un Observatoire de la Finance Durable pour encourager ses adhérents à contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.