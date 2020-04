COFACE : début d'année sinistre

(AOF) - Coface a réalisé au premier trimestre 2020 un résultat net de 12,7 millions d'euros, en baisse de 65,2%. Le résultat opérationnel a reculé de 45,9% à 30,9 millions à la suite principalement de la hausse du ratio de sinistralité. Ce dernier s'établit à 55,2%, une hausse de 15,3 points par rapport aux niveaux records atteints un an plus tôt. Une part importante (environ 9 points) de cette hausse est due à un sinistre de taille importante en Europe sans rapport avec la crise actuelle.

Coface n'avait pas connu de tel sinistre depuis plusieurs trimestres, alors que les fréquences restent relativement stables sur le premier trimestre.

Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 86,8% (en hausse de 12,3 points sur un an et de 6,4 points par rapport au trimestre précédent).

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 370,4 millions, en hausse de 0,9% à taux de change et périmètres constants. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de 1,4%. Il intègre notamment la contribution de Coface PKZ, activité intégrée au deuxième trimestre 2019.

"Ces résultats ne reflètent que les premiers effets de la crise qui affectera nos revenus, sous l'effet de la baisse d'activité de nos clients, ainsi que notre sinistralité. Notre décision de ne pas proposer de dividende au titre de 2019 et celle d'augmenter fortement nos liquidités, qui représentent désormais 21% de nos placements, renforcent notre capacité à traverser la crise", a indiqué Xavier Durand, directeur général de Coface.

"Par ailleurs, nous sommes mobilisés aux côtés des Etats pour maintenir la disponibilité de l'assurance-crédit auprès du plus grand nombre d'entreprises. Coface se félicite des accords signés avec les gouvernements français et allemands et poursuit des discussions actives avec d'autres Etats", a précisé le dirigeant.

